Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകെ.എം.സി.സി സലാലയിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:11 AM IST

    കെ.എം.സി.സി സലാലയിൽ ‘ഹരിതം 2025’ സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.എം.സി.സി സലാലയിൽ ‘ഹരിതം 2025’ സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹ​രി​തം 2025’ സം​ഗ​മം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല ടൗ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ഹ​രി​തം 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബൂ ത​ഹ്‌​നൂ​ൻ എം.​ഡി ഒ. ​അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഫ​ൽ കാ​യ​ക്കൊ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഹാ​ജി, റ​ഷീ​ദ് ക​ൽ​പ​റ്റ, കോ​ൺ​സു​ല​ർ ഏ​ജ​ന്റ് ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, നാ​സ​ർ പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി, റ​ഹീം ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നി​സാം ഫാ​മി​ലി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ രാ​വും ന​ട​ന്നു. ഷൗ​ക്ക​ത്ത്‌ വ​യ​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് ആ​റ്റു​പു​റം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, റ​യീ​സ്, അ​യൂ​ബ്, ഷ​മീം, അ​സ്‌​ലം, റ​സാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccOman Newsconferencesalalah
    News Summary - ‘Green 2025’ conference at KMCC Salalah
    Similar News
    Next Story
    X