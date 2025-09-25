Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:56 AM IST

    മൊ​ബൈ​ല്‍, ഇ​ന്‍സ്റ്റ​ന്റ് പേ​മെ​ന്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം

    ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​ക​രം
    മൊ​ബൈ​ല്‍, ഇ​ന്‍സ്റ്റ​ന്റ് പേ​മെ​ന്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മൊ​ബൈ​ല്‍, ഇ​ന്‍സ്റ്റ​ന്റ് പേ​മെ​ന്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ര്‍ച്ച​യെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്. മൊ​ബൈ​ല്‍ പേ​മെ​ന്റ് ക്ലി​യ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്വി​ച്ചി​ങ് സി​സ്റ്റം (എം.​പി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എ​ല്ലാ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ര്‍ച്ച​യാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 318.6 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ര്‍ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​മാ​ന്‍ നെ​റ്റി​ന്റെ​യും എം.​പി.​സി.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ​യും ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​കാ​സം പ​ണ​ര​ഹി​ത പേ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​ണ്യ​മാ​യ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഫി​നാ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ സ്‌​റ്റെ​ബി​ലി​റ്റി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് 2025 വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​ത നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ സൈ​ബ​ര്‍ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​മു​ന്നേ​റ്റം. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ക​റ​ന്‍സി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഈ ​മാ​റ്റം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ്ഥി​ര​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലും ഇ​ത് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ 1.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ വ​ര്‍ധി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് സ്ഥി​ര​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഷോ​പ്പി​ങ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മൊ​ത്തം ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ട​പാ​ട് മൂ​ല്യം 1.4 ബി​ല്യ​ണ്‍ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ലെ​ത്തി. ഇ​ത് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ അ​തി​ന്റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    TAGS:paymentmobile appGulf NewsOman News
    News Summary - Great progress in the field of mobile and instant payments
