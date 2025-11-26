ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ജനങ്ങളുടെ വീടാകണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ജനങ്ങളുടെ വീടാകണംtext_fields
പത്തനാപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മലയോര പഞ്ചായത്തായ പിറവന്തൂർ. കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല. മലയോര പട്ടണമായ പുനലൂരിനും പത്തനാപുരത്തിനും മധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടം.
ഗ്രാമ ജീവിതത്തിന്റെ നാളെയെ നിർണയിക്കുന്ന മഹത്തായ ജനാധിപത്യ ആഘോഷമാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. മണ്ണിനും മനുഷ്യനും ഇടക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന അടിസ്ഥാന ഭരണകൂടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ ചടങ്ങിന്റെ പരിധി കടന്ന്, ഗ്രാമ ജീവിതത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവമായാണ് ഓരോ തവണയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
പാതയോരങ്ങളിലും വീടുകളിലും ചായക്കടകളിലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും പുതുവെളിച്ചം പ്രാപിക്കുന്നതായി തോന്നും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളിലെ പരസ്പര സ്നേഹവും മര്യാദയും തന്നെയാണ്. ആശയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഒന്നാകുന്നു.
എന്റെ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരു സാമൂഹിക ഉണർവായിരുന്നു. കർഷകരുടെ കിണറു വറ്റിയതും വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാസൗകര്യവും വയോധികരുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും എല്ലാം ചർച്ചയാകുന്ന കാലം.
പാർട്ടി വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം, സ്വന്തം നാടിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ഓരോ വോട്ടിന്റെയും അർഥം എന്ന ബോധം ഗ്രാമക്കരയിൽ എപ്പോഴും ശക്തമാണ്.
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം പ്രഭാതത്തിലെ ശാന്തതയിൽ നാട്ടിലെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ മൈതാനത്തേക്ക് നീളുന്ന വരിയും ചിരിച്ചു മറക്കുന്ന നാട്ടുകാരുടെ സൗഹൃദം നിറഞ്ഞ മുഖങ്ങളും വോട്ടിന് ശേഷം വിരലിൽ പതിയുന്ന മഷിയുടെ മണവും... എല്ലാം ഓർമകളിൽ പ്രത്യേകം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, വികസനം, സുതാര്യത, സാമൂഹിക ഐക്യം എന്നിവ മുൻനിർത്തി ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകൾ യഥാർഥത്തിൽ മുന്നേറുന്നത്.
എല്ലാറ്റിനും ഉപരി സൗഹൃദമാണ് പഞ്ചായത്ത് ജീവിതത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്നത്. വികസനത്തിന്റെ വഴിയിൽ, ശുദ്ധജലവിതരണം, യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ, സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും കൂടുതൽ കരുതലുള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവയാണ് ഭാവിയെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ.
സുതാര്യതയും ജനപങ്കാളിത്തവും കാതലായ ഭരണമാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്തും ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ നന്മക്ക് ആദ്യ പരിഗണന നൽകുന്ന നേതൃത്വമാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെ യഥാർഥ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദീപശിഖ.
ഓരോരുത്തരുടെയും ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.
നാടിന്റെ വികസനം, ഐക്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ശക്തമായ ഭാവിയിലേക്ക് ഗ്രാമം മുന്നേറുന്നു. ജനത്തിന്റെ വിശ്വാസവും ഭരണത്തിന്റെ സുതാര്യതയും കൈകോർക്കുമ്പോഴാണ് പഞ്ചായത്ത് യഥാർഥ അർഥത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ വീടാകുന്നത്.
