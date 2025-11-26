Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:32 AM IST

    ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ജനങ്ങളുടെ വീടാകണം

    ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ജനങ്ങളുടെ വീടാകണം
    സ​ന്തോ​ഷ്

    എ​ലി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ, സ​ലാ​ല

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് മ​ല​യോ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ പി​റ​വ​ന്തൂ​ർ. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല. മ​ല​യോ​ര പ​ട്ട​ണ​മാ​യ പു​ന​ലൂ​രി​നും പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്തി​നും മ​ധ്യേ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്നി​ടം.

    ഗ്രാ​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നാ​ളെ​യെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. മ​ണ്ണി​നും മ​നു​ഷ്യ​നും ഇ​ട​ക്കു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ പ​രി​ധി ക​ട​ന്ന്, ഗ്രാ​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യാ​ണ് ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വീ​ടു​ക​ളി​ലും ചാ​യ​ക്ക​ട​ക​ളി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും പു​തു​വെ​ളി​ച്ചം പ്രാ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഓ​ർ​മിക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര​സ്പ​ര സ്നേ​ഹ​വും മ​ര്യാ​ദ​യും ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ആ​ശ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ശ​ബ്ദ​ത​യി​ൽ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വ് വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നാ​കു​ന്നു.

    എ​ന്റെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ണ​ർ​വാ​യി​രു​ന്നു. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കി​ണ​റു വ​റ്റി​യ​തും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​വും വ​യോ​ധി​ക​രു​ടെ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും എ​ല്ലാം ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന കാ​ലം.

    പാ​ർ​ട്ടി വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, സ്വ​ന്തം നാ​ടി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ഓ​രോ വോ​ട്ടി​ന്റെ​യും അ​ർ​ഥം എ​ന്ന ബോ​ധം ഗ്രാ​മ​ക്ക​ര​യി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ലെ ശാ​ന്ത​ത​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്തേ​ക്ക് നീ​ളു​ന്ന വ​രി​യും ചി​രി​ച്ചു മ​റ​ക്കു​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദം നി​റ​ഞ്ഞ മു​ഖ​ങ്ങ​ളും വോ​ട്ടി​ന് ശേ​ഷം വി​ര​ലി​ൽ പ​തി​യു​ന്ന മ​ഷി​യു​ടെ മ​ണ​വും... എ​ല്ലാം ഓ​ർ​മക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സ്ഥാ​നം പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ, വി​ക​സ​നം, സു​താ​ര്യ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലാ​റ്റി​നും ഉ​പ​രി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വി​ത​ത്തെ സു​ന്ദ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ൽ, ശു​ദ്ധ​ജ​ല​വി​ത​ര​ണം, യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഭാ​വി​യെ പ്ര​കാ​ശ​മാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ.

    സു​താ​ര്യ​ത​യും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും കാ​ത​ലാ​യ ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് ഓ​രോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ന്മ​ക്ക് ആ​ദ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ​മാ​ണ് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന ദീ​പ​ശി​ഖ.

    ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ചെ​റി​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​നം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ഗ്രാ​മം മു​ന്നേ​റു​ന്നു. ജ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​വും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സു​താ​ര്യ​ത​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടാ​കു​ന്ന​ത്.

