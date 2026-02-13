Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.​എ​സ്.​ഡി​യി​ൽ ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​എ​സ്.​ഡി​യി​ൽ ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ദാ​ർ​സൈ​ത് (ഐ.​എ​സ്.​ഡി) 2025-26 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ശ്ശ​ർ​ഖി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് അ​പ്ലൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ​സ് ഡീ​ൻ ഡോ. ​ഹി​ലാ​ൽ ഹ​മൂ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റ​ഹ്ബി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഐ.​സി.​ടി സ​ബ്‌​ക​മ്മി​റ്റി ഹെ​ഡ് ഡോ. ​ഷ​മീം ബ​ഷീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ​സ് ഇ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഐ.​എ​സ്.​ഡി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജു​മാ​യ ഡോ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര സ്വാ​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​മ​ർ ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​റും പ​ർ​ച്ചേ​സ് സ​ബ്‌​ക​മ്മി​റ്റി ഹെ​ഡു​മാ​യ ശ​ബീ​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഹെ​ഡ് ബോ​യ് അ​ക്ഷ​യ് അ​ജി​ത്, ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ കെ​യി​ന മ​റി​യം സോ​ജ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷം​ഷാ​ദ് ഹം​സ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘കോ​റി​ഡോ​ർ ഓ​ഫ് ബ്ലെ​സ്സി​ങ്സ്’ എ​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ച​ട​ങ്ങോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു.

