Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:39 AM IST

    ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടി​ന്റെ 'എം ​ക്യൂ​ബ്' ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ

    ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടി​ന്റെ ‘എം ​ക്യൂ​ബ്’ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ
    എം ​ക്യൂ​ബ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​കാ​സം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് എം ​ക്യൂ​ബ് പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി​ഫ​റ​ന്റ് ആ​ര്‍ട്ട് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ലോ​കോ​ത്ത​ര മാ​തൃ​ക​യി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ പീ​പ്പി​ൾ വി​ത്ത് ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റീ​സ് (ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി) സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​ര​ണാ​ർ​ഥം ന​ന്മ കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എം ​ക്യൂ​ബ് പ​രി​പാ​ടി മാ​ജി​ക്, മെ​ല​ഡി, മി​ഷ​ൻ എ​ന്നീ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    120 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി​ക്ക് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടി​രു​ന്നു. ആ​യി​രം ദി​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്ന് ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ക​ലാ​സ്‌​നേ​ഹി​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് മു​തു​കാ​ട് 'എം ​ക്യൂ​ബ്' പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന​കം ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഒ​മാ​ന് പു​റ​മെ യു.​കെ, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, സ്കോ​ട്ട്ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും എം ​ക്യൂ​ബ് വൈ​കാ​തെ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് മ​ടി​ക്കൈ​യി​ൽ 30 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി, എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ര​ട​ക്കം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്ര​യ​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റു​മെ​ന്നും മു​തു​കാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക തെ​റ​പ്പി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പേ​ഴ്സ​ന​ലൈ​സ്ഡ് അ​സി​സ്റ്റീ​വ് ഡി​വൈ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ.

    തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​രു​മാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​രു​ന്ന സം​രം​ഭം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1000 ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ​ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി പ്രോ​ജ​ക്ട് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷം​സീ​ർ ഹം​സ, നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ന​ന്മ കാ​സ​ർ​​കോ​ട് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ, ജ​യ​രാ​ജ്, വി​നു പു​ന്തൂ​ർ, റൈ​ജു എ​ട​വ​ന, പ്ര​സ​ന്ന​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

