    Oman
    25 Aug 2025 12:45 PM IST
    25 Aug 2025 12:45 PM IST

    വിദേശികൾക്ക് ‘ഗോൾഡൻ വിസ’ 31 മുതൽ

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സു​സ്ഥി​ര ബി​സി​ന​സ് പ​രി​സ്ഥി​തി’ ഫോ​റ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം
    വിദേശികൾക്ക് ‘ഗോൾഡൻ വിസ’ 31 മുതൽ
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സു​സ്ഥി​ര ബി​സി​ന​സ് പ​രി​സ്ഥി​തി’ ഫോ​റം

    മ​സ്ക​ത്ത്: നി​ക്ഷേ​പ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി’ പ്രോ​ഗ്രാം (ഗോൾഡൻ വിസ), ഔ​ട്ട്സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നീ​സ് സം​രം​ഭം, വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സു​സ്ഥി​ര ബി​സി​ന​സ് പ​രി​സ്ഥി​തി’ ഫോ​റ​ത്തി​ലാ​യിരുന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 മു​ത​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ക എ​ന്ന ഒ​മാ​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ്ഥി​ര​ത​യും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പ്രോ​ഗ്രാം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്ലോ​റി​യ​സ് ക​മ്പ​നീ​സ് സം​രം​ഭം ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും ആ​ഗോ​ള​മാ​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി പി​ന്തു​ണ​ക്കും.

    ഒ​മാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ സേ​വ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ ചെ​ല​വു​ക​ളും സ​മ​യ​വും കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​സ്ഥി​ര​വും ഉ​ത്തേ​ജ​ക​വു​മാ​യ ബി​സി​ന​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വാ​ണി​ജ്യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്ലാ​നി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടീം ​മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ മു​ബാ​റ​ക് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ധോ​ഹാ​നി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ജ​ർ​മ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ഒ​മാ​ൻ എ​ന​ർ​ജി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ബി​ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വ​ള​ർ​ച്ച​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​മാ​നി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ ധോ​ഹാ​നി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

