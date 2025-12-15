Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    15 Dec 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 11:59 AM IST

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള; പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    സി​നി​മാ ക​ഥ​യെ വെ​ല്ലും കൊ​ള്ള​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത് ര​ണ്ടു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള; പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത് ഗു​ബ്ര​യി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും

    Listen to this Article

    സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് ഗു​ബ്ര​യി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 10 ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യം വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു വി​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഡ​യ​റ​ക്ട​റ​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് തൊ​ണ്ടി മു​ത​ൽ സ​ഹി​തം ​പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഗു​ബ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ്വ​ല്ല​റി ഷോ​പ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മേ നോ​ട്ട​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഗു​ബ്ര​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​ൾ ക​വ​ർ​ച്ച ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തു. മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നു വേ​ണ്ട ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലോ​ടെ ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ മ​തി​ൽ മെ​ഷീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി. വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ആ​ഭ​ര​ണം ക​വ​ർ​ന്ന സം​ഘം സേ​ഫ് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് അ​തി​ലെ പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​ത്ത് ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ വി​ല​മ​തി​ക്കു​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ​പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ബോ​ട്ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലാ​ണ് ആ​ഭ​ര​ണം ക​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മോ​ഷ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സെ​യ്ഫ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സെ​യ്ഫ ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

