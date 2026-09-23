Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
മസ്കത്തിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണം കവർന്നുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Gold stolen from house in Muscat
മസ്കത്ത്: മസ്കത്തിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന രണ്ട് പേർ പോലീസ് പിടിയിൽ ഖുറിയാത്ത് വിലായത്തിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണവും വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളും കവർന്ന കേസിലാണ് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റ് പോലീസ് കമാൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്. പിടിക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും ഇവരെ പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story