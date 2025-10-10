Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:27 AM IST

    ഗ്ലോബൽ സുമൂദ് ഫ്ലോട്ടില്ല; ഉമാമ മുസ്തഫ അൽ ലവാതിക്ക് വരവേൽപ്പ്

    ഡോ. ​ഉ​മാ​മ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ ല​വാ​തി​ക്ക് മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി പോ​ക​വെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​രാ​യ ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ ഡോ. ​ഉ​മാ​മ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ ല​വാ​തി, ജ​മാ​ൽ അ​ൽ റൈ​സി എ​ന്നി​വ​ർ നാ​ട്ടി​ൽ തി​ര​ച്ചെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ധൈ​ര്യ​ത്തെ​യും മാ​നു​ഷി​ക മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും ഏ​വ​രും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ജ​ന​ത​യും ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ഡോ. ​അ​ൽ ല​വാ​തി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​യു​ക​യും അ​തി​ലു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ​മോ​ചി​ത​യാ​യ ഇ​വ​ർ ആ​ദ്യം ജോ​ർ​ഡ​നി​ല​യി​രു​ന്നു എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, തു​നീ​ഷ്യ, അ​ൾ​ജീ​രി​യ, കു​വൈ​ത്ത്, ലി​ബി​യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, ബ്ര​സീ​ൽ, കൊ​ളം​ബി​യ, ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്, ജ​പ്പാ​ൻ, മെ​ക്സി​കോ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, സെ​ർ​ബി​യ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കി​ങ്ഡം, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​റ്റ്സ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഉ​റു​ഗ്വേ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 130 പേ​ർ കി​ങ് ഹു​സൈ​ൻ പാ​ലം വ​ഴി ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ട​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​​ടെ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ​​േഫ്ലാ​ട്ടി​ല്ല​യെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഉ​പ​രോ​ധം ത​ക​ർ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ൽ വ​ഴി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം സ്പെ​യി​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​ത്.

    50 ല​ധി​കം ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ 44ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ, സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 300ല​ധി​കം പേ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:gulf news malayalamOmann NewsGlobal Sumud Flotilla
    News Summary - Global Sumud Flotilla; Welcome to Umama Mustafa Al Lawati
