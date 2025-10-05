Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല; ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് നീ​ക്കം

    പൗ​ര​ന്മാരെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ൽ ഒ​മാ​നി ലോ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല; ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് നീ​ക്കം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഉ​പ​രോ​ധ​ത്താ​ൽ വ​ല​യു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ൻ​മാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഒ​മാ​നി പൗ​ര​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ൽ ഒ​മാ​നി ലോ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​രെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ട​ൻ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.​ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത നേ​രി​ടു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല’​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ലും ഒ​മാ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു(​ഒ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി). ഇ​ത് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​മു​ദ്ര നി​യ​മ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്.​ഉ​പ​രോ​ധം നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​ന​മ്പി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഉ​ത്ത​മ ശ്ര​മ​മാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. ത​ട​വു​കാ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണം. ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റ​ബ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ ഏ​കീ​കൃ​ത നി​ല​പാ​ട് ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു. ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ​വെ​ക്ക​ലി​നു​ള്ള യു.​എ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഹൈ​ക്ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ യു​എ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.​അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മ​ട​ക്ക​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.​അ​തേ​സ​മ​യം, ക​പ്പ​ലി​ലെ എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ഒ​രു അ​പ​ക​ട​ത്തി​നും വി​ധേ​യ​രാ​ക​രു​തെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.​നി​യ​മ​പ​ര​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നും, അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ചെ​ലു​ത്താ​നും, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ എ​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ഒ​മാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

