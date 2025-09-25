Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 12:10 PM IST

    ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ; വ​മ്പ​ൻ കു​തി​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്
    sulthanet of oman
    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​വു​മാ​യി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്. ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ഒ​മാ​നു​ള്ള​ത്. 2020ൽ 133ാം ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ 127 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കാ​ന​ഡ​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ.​ഒ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 42ാമ​ത് സെ​ഷ​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലും ജി.​സി.​സി​യി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​നു​ള്ള​ത്. ഒ​മാ​ൻ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​സി.​എ.​ഒ​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തും സു​സ്ഥി​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ച​ലി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​ണ് ഒ​മാ​നെ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഐ.​സി.​എ.​ഒ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷാ റാ​ങ്കി​ങ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക. അ​തു​വ​ഴി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഐ.​സി.​എ.​ഒ​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ.

    ഐ.​സി.​എ.​ഒ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സു​ര​ക്ഷ​യും അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ നാ​യി​ഫ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ അ​ബ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

