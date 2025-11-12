Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 9:26 AM IST

    ജി.​എ​ഫ്.​സി ക​പ്പ്: നെ​സ്റ്റോ എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    ജി.​എ​ഫ്.​സി ക​പ്പ്: നെ​സ്റ്റോ എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    ജി.​എ​ഫ്.​സി അ​സൈ​ബ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ നെ​സ്റ്റോ എ​ഫ്.​സി

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജി.​എ​ഫ്.​സി അ​സൈ​ബ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ടെ​ക് ജി ​എ​ഫ്.​സി ക​പ്പ് ഏ​ഴാം സീ​സ​ൺ മ​ബേ​ല അ​ഷാ​ദി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള മ​സ്ക​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​എം.​എ​ഫ്.​എ) മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ മി​ക​ച്ച 16 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നെ​സ്റ്റോ എ​ഫ്.​സി, ജി.​എ​ഫ്.​സി​യെ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ 5-4ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ച്ച്.​എ​ഫ്.​സി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഡൈ​നാ​മോ​സ് എ​ഫ്.​സി നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​റ​യി അ​ലി (എ​ച്ച്.​എ​ഫ്.​സി), മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യി ഷി​ബി​ൻ (നെ​സ്റ്റോ എ​ഫ്.​സി), മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി മു​ജീ​ബ് (നെ​സ്റ്റോ എ​ഫ്.​സി), എ​മ​ർ​ജി​ങ് പ്ലെ​യ​റാ​യി ശ​ര​ഞ്ജി​ത് (ജി.​എ​ഫ്.​സി) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, പ്രോ​സോ​ൺ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​ണ്ട​ർ-15, അ​ണ്ട​ർ-13 ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

