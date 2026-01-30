Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഗെ​റ്റ്... സെ​റ്റ്......
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 2:29 PM IST

    ഗെ​റ്റ്... സെ​റ്റ്... ഗോ...​ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ട്രാ​ക്കി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഇ​ന്ന്; ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ
    ഗെ​റ്റ്... സെ​റ്റ്... ഗോ...​ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ട്രാ​ക്കി​ൽ
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഓ​ട്ട​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി മാ​റി​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് ട്രാ​ക്കു​ണ​രും. വ്യ​ത്യ​സ്ത ദേ​ശ​ക്കാ​രും പ​ല​ഭാ​ഷ​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ... കു​ട്ടി​ക​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും മു​ത​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ വ​രെ ഒ​രേ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ് പോ​യ​ന്റി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​യി കു​തി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ആ​സ്പ​യ​ർ ട്രാ​ക്കി​ൽ വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങും. വെ​ള്ള​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പാ​ർ​ക്കാ​യ ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്ക് ഓ​ട്ട​ക്കാ​രാ​ൽ നി​റ​യും. ആ​റു മ​ണി​ക്ക് വാം ​അ​പ്പ് സെ​ഷ​നോ​ടെ ട്രാ​ക്ക് സ​ജീ​വ​മാ​കും. ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങും മു​​മ്പേ സും​ബ, ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ്, പ്രീ ​റ​ൺ വാം​അ​പ് ആ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ് റ​ൺ കൂ​ൾ ഡൗ​ൺ എ​ക്സ​ഴ്സൈ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വാം​അ​പ്പ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    60ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ച്ച മു​റു​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ സീ​സ​ണു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​ത്ത​വ​ണ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ഖ​ത്ത​രി​ക​ളാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ഓ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വ​നി​ത​ക​ളാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ത്രേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി പു​തി​യ ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ബി​ബ് ന​മ്പ​റും ജ​ഴ്സി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള റേ​സ് കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    നാ​ല് ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പു​രു​ഷ -വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. 10 കി.​മീ, 5 കി.​മീ, 2.5 കി.​മീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​പ​ൺ, മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും, 2.5 കി​മീ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 800 മീ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ‘ഖ​ത്ത​ർ റ​ൺ’ മെ​ഡ​ലും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്​ ബി​ബ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Get... Set... Go... Thousands on the track today
    Similar News
    Next Story
    X