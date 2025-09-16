Begin typing your search above and press return to search.
    16 Sept 2025 8:59 AM IST
    16 Sept 2025 9:01 AM IST

    ജോ​ര്‍ജ് സാ​റ​ന്മാ​ര്‍ പ​ണി തു​ട​രു​ന്നു... ​

    ജോ​ര്‍ജ് സാ​റ​ന്മാ​ര്‍ പ​ണി തു​ട​രു​ന്നു... ​
    ഡോ. ​സ​ജി ഉ​തു​പ്പാ​ൻ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണ് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പൊ​തു​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വെ​ച്ച് മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച​വ​ശ​രാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റ​ത്തെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​വും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഭീ​ക​ര​ത​യു​മാ​ണ്.

    ചൊ​വ​ന്നൂ​ര്‍ മ​ണ്ഡ​ലം യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ജി​ത്തി​നെ പൊ​ലീ​സ് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ര്‍ദ്ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാം ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. സു​ജി​ത്തി​ന്റെ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഈ ​തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. നാം ​ക​ണ്ട​തി​ലും എ​ത്ര ക്രൂ​ര​മാ​യ അ​ക്ര​മ​മാ​ണ് ക്യാ​മ​റ ഇ​ല്ലാ​ത്ത പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ ഇ​രു​ട്ടു​മു​റി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് ഊ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. കാ​ലി​ന്റെ വെ​ള്ള​യി​ല്‍ ലാ​ത്തി കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ചും, മു​ഖ​ത്തും മു​തു​കി​ലും വ​യ​റി​ലും ഇ​ടി​ച്ചും തൊ​ഴി​ച്ചും, മൃ​ഗീ​യ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് സു​ജി​ത്തി​ന് നേ​രെ പോ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ആ ​പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ഇ​നി ജോ​ലി​യി​ല്‍ തു​ട​രാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ല്‍ ര​ണ്ട​ഭി​പ്രാ​യ​മി​ല്ല. ഗു​ണ്ട​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​ക്കു​ത​ന്നെ നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ണ്. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​ൻ​പ് ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നൊ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നെ ഉ​രു​ട്ടി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ന്റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ ആ​രും മ​റ​ക്ക​രു​ത്. അ​തി​നി​പ്പോ​ള്‍ ആ​രും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ എ​ന്നു​ള്ള​ത് മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഗു​ണ്ട​ക​ളേ​യോ കൊ​ല​പാ​ത​കി​ക​ളേ​യോ കൊ​ടും​കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളേ​യോ പൊ​ലീ​സ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്താ​ല്‍ ജ​നം കൈ​യ​ടി​ച്ചേ​ക്കും. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പൊ​ലീ​സി​നെ ഭ​യ​മു​ള്ള​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ല്ല​തു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​ധി​കാ​ര​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യാ​നും ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ല്‍ കു​ടു​ക്കി ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും തു​നി​ഞ്ഞാ​ല്‍ അ​തി​വി​ടെ ന​ട​പ്പി​ല്ല എ​ന്നു പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് ജ​നാ​ഭി​മു​ഖ്യ​മാ​യ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​രാ​ണ്. ദൗ​ര്‍ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ല്‍ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്ന് നി​ല​വി​ലി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം.

    ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ളി​യി​ല്‍ വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​മ്മ​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​യ സു​ജി​ത്തി​നെ മൃ​ഗീ​യ​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​വ​ര്‍ ഇ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യി​ലും മ​റ്റ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ന​മ്മു​ടെ നി​കു​തി പ​ണം പ​റ്റി അ​വ​രു​ടെ ‘സേ​വ​നം’ നി​ര്‍ബാ​ധം തു​ട​രു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കേ​ണ്ട നി​യ​മ പ​രി​പാ​ല​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഒ​രു നി​ല​യി​ലും നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ ഈ ​ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ള്‍ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ല. ഇ​വ​രെ സേ​ന​യി​ല്‍ നി​ന്നും പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യ​ണം. കൊ​ടും ക്രി​മി​ന​ല്‍ കു​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ന​ല്‍കു​ക​ത​ന്നെ വേ​ണം.

    കൂ​ടാ​തെ സു​ജി​ത്തി​നെ ഇ​ത്ര​യും പൈ​ശാ​ചി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച വീ​ഡി​യോ ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ക​ണ്ടി​ട്ടും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മെ​ടു​ക്കാ​ത്ത, ഉ​ത്ത​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ക​ള്ള​ക്കേ​സ് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച​വ​രും നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്‍പി​ല്‍ വ​ര​ണം. സു​ജി​ത്തി​ന് മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​മൂ​ഹി​ക ദ്രോ​ഹി​ക​ള്‍ ഈ ​ചെ​യ്ത ക്രി​മി​ന​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി ജീ​വ​ന്‍ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മെ​ന്ന് ന​മ്മു​ടെ മു​ഖ്യ​ന്‍ പ​റ​യു​മോ എ​ന്ന് ഭ​യ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    സ്വ​ന്തം ജ​യി​ല്‍ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റ ക​ഥ​ക​ള്‍ പ​റ​യാ​റു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക്ക​പ്പ് പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ധി​കാ​ര ദു​ര്‍വി​നി​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഒ​രു വാ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞു കേ​ട്ടി​ല്ല. സു​പ്രീം കോ​ട​തി ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സി.​സി.​ടി.​വി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​ത്. അ​തും പേ​രി​ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ന്നു വ​രു​ത്തി ഏ​മാ​ന്‍മാ​ര്‍ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന് ഇ​ടി​മു​റി​ക​ളൊ​രു​ക്കാ​ന്‍ കൂ​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണോ അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍.

    മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തെ പ​റ്റി നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​യ​ക​ന്മാ​ര്‍ ഏ​തു മാ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ര്‍ത്ഥ​ത മു​റ്റി​യ കാ​പ​ട്യം മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു. ഏ​റ് പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടു​മ്പോ​ഴും മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴും മാ​ത്രം ഞെ​ട്ടു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം മ​നോ​ഭാ​വ​ക്കാ​രോ​ട് ക​ല​ര്‍പ്പി​ല്ലാ​ത്ത പു​ച്ഛം മാ​ത്രം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​റ്റു​ഉ​യ​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ന​ല്ല നീ​തി​ബോ​ധ​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ നി​ര​വ​ധി​യു​ള്ള സേ​ന​യാ​ണ് കേ​ര​ളാ പൊ​ലീ​സ് എ​ന്ന​ത് മ​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​രോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​രാ​ധ​മ​ന്മാ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​ണം എ​ന്നും ക്ര​മി​ന​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്നും ജ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് ജോ​ര്‍ജ് സാ​റി​ന്റെ പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ല്‍ പൊ​തു​ജ​നം ബെ​ൻ​സി​ന്റെ പ​ണി​യു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങാ​ന്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത​രാ​വും എ​ന്ന് ആ​രോ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​വി​ടെ ഓ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ട്ടെ.

