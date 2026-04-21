Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാനി...
    Oman
    Posted On
    date_range 21 April 2026 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 2:42 PM IST

    ഒമാനി കുന്തിരിക്കത്തിന് ഭൗമ സൂചിക പദവി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാനി കുന്തിരിക്കത്തിന് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ചു. വേൾഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷനിൽ (വിപോ) നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പദവി ലഭിച്ചതോ​ടെ ആഗോള വിപണിയിൽ ഇതിന്റെ തനിമയും ഗുണമേന്മയും നിയമപരമായി ഉറപ്പാക്കപ്പെടും. ഈ പദവി ലഭിക്കുന്ന ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ആദ്യ ഉൽപ്പന്നമാണിത്. വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 'ഒമാനി കുന്തിരിക്കം' എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്നത് തടയാനും ഒമാനിലെ തനത് ഉൽപാദകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിപണി മൂല്യം ലഭിക്കാനും ഈ പദവി സഹായിക്കും. ഒമാൻ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയവുംവിപോയും ചേർന്നുള്ള ദീർഘകാല പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    gulf, Oman, geographical indication
    News Summary - Geographical Indication status for Omani Frankincense
    X