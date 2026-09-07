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    ജി.സി.സി യുവജന ഫോറത്തിന് സലാലയിൽ തുടക്കം

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    ജി.സി.സി യുവജന ഫോറത്തിന് സലാലയിൽ തുടക്കം
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    സലാല: ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ രാജ്യങ്ങളിലെ യുവപ്രതിഭകളെ അണിനിരത്തി ഒമാൻ സാംസ്കാരിക, കായിക, യുവജന മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത് ജി.സി.സി യുവജന ഫോറത്തിന് സലാലയിൽ തുടക്കമായി. സലാലയിലെ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂത്ത് കോംപ്ലക്സ് ഫോർ കൾച്ചർ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിൽ ആരംഭിച്ച, അഞ്ചു ദിവസം നീളുന്ന ഫോറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ദോഫാർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ. അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹ്സിൻ അൽ ഗസ്സാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി രംഗത്തെ വിജയകരമായ അനുഭവങ്ങളും നൂതന മാതൃകകളും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ശാസ്ത്രീയമായ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി യുവജന സംരംഭങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും അവ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമുള്ള നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് ഈ വേദി വഴിയൊരുക്കും.

    കൂടാതെ, ഗൾഫ് യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജി.സി.സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജനറൽ വഴി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംയുക്ത പദ്ധതികളെ കണ്ടെത്താനും ഫോറം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ‘സോഫ്റ്റ് പവർ’ എന്ന പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശിൽപശാലയോടെയാണ് ഫോറത്തിലെ സെഷനുകൾക്ക് തുടക്കമായത്. വെറുമൊരു സാംസ്കാരിക നിരീക്ഷണം എന്നതിനപ്പുറം ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി ഇത് എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്നും സാമൂഹിക പ്രതിച്ഛായ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തെ ആകർഷകമായ ഉള്ളടക്കമാക്കി മാറ്റുന്നതിലും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും ശിൽപശാല വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.

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    News Summary - GCC Youth Forum
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