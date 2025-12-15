Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 15 Dec 2025 12:25 PM IST
    date_range 15 Dec 2025 12:25 PM IST

    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20; ര​ണ്ടാം ജ​യം​തേ​ടി ഒ​മാ​ൻ

    പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യും കു​വൈ​ത്തും മു​ന്നി​ൽ
    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20; ര​ണ്ടാം ജ​യം​തേ​ടി ഒ​മാ​ൻ
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ,കു​വൈ​ത്തി​നാ​യി വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ട്ടം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം ജ​യം തേ​ടി ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഒ​മാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്നു. ഒ​മാ​നെ പോ​ലെ ഒ​രു ജ​യ​വും ഒ​രു തോ​ൽ​വി​യും ക്രെ​ഡി​റ്റി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്റൈ​നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യോ​ട് തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങു​ക​യും ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​മാ​ന് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മു​ന്നേ​റ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച ബ​ഹ്റൈ​ൻ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നോ​ട് തോ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ല്യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​കും ഒ​മാ​ൻ- ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ത്സ​രം. നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ടു സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യും കു​വൈ​ത്തു​മാ​ണ് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. ര​ണ്ടു ക​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​രു ടീ​മി​നും നാ​ല് പോ​യ​ന്റ് വീ​ത​മു​ണ്ട്. ഒ​രോ മ​ത്സ​രം ജ​യി​ച്ച ഒ​മാ​നും ബ​ഹ്റൈ​നും ര​ണ്ടു പോ​യ​ന്റ് വീ​തം നേ​ടി. ര​ണ്ടു ക​ളി​ക​ളി​ൽ തോ​ൽ​വി​യ​റി​ഞ്ഞ സൗ​ദി​യും ഖ​ത്ത​റും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പി​ന്നി​ലാ​ണ്. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ ഏ​ഴു വി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ജ​യം നേ​ടി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ നി​ശ്ചി​ത ഓ​വ​റി​ൽ മൂ​ന്നു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 108 റ​ൺ​സ് കു​റി​ച്ചു. ചേ​സ് ചെ​യ്ത കു​വൈ​ത്ത് അ​തേ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച് 12.5 ഓ​വ​റി​ൽ വി​ജ​യ റ​ൺ തൊ​ട്ടു. 29 പ​ന്തി​ൽ നാ​ല് ഫോ​ർ സ​ഹി​തം 36 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ദീ​പി​ക ര​സം​ഗി​ക​യാ​ണ് ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. ത​രം​ഗ ഗ​ജ​നാ​യ​കെ 24 ഉം ​പൂ​ർ​വ​ജ ജ​ഗ​ദീ​ഷ 22 ഉം ​റ​ൺ നേ​ടി. കു​​വൈ​ത്ത് നി​ര​യി​ൽ ഓ​പ​ണി​ങ് കൂ​ട്ടു​​കെ​ട്ടി​ൽ 89 റ​ൺ​സ് ചേ​ർ​ത്ത സീ​ഫ ജീ​ലാ​നി (29 പ​ന്തി​ൽ 48), അം​ന താ​രി​ഖ് (37 പ​ന്തി​ൽ 29 ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​നെ ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ഒ​മാ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​നെ​യും ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ഖ​ത്ത​ർ സൗ​ദി​യെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​കു​വൈ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ​യെ​യും നേ​രി​ടും

    TAGS:GCCgulfnewsOmanWomen's Twenty20
