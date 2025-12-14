Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജി.​സി.​സി വ​നി​ത...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:50 AM IST

    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ഒ​മാ​ന് ആ​ദ്യ ജ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ടാം ജ​യ​​ത്തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ മു​ന്നി​ൽ
    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ഒ​മാ​ന് ആ​ദ്യ ജ​യം
    cancel
    camera_alt

    ആമിറാത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ജി.സി.സി വനിതാ ട്വന്റി 20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ

    യു.എ.ഇ- ഖത്തർ മൽസരത്തിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഒ​മാ​ന് ആ​ദ്യ ജ​യം. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യെ 167 റ​ണ്ണി​ന് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ജ​യം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഒ​മാ​ൻ 20 ഓ​വ​റി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 203 റ​ൺ കു​റി​ച്ചു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ സൗ​ദി 18.4 ഓ​വ​റി​ൽ 36 റ​ണ്ണി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി. ഒ​മാ​നു​വേ​ണ്ടി ജ​യ​ധ​ന്യ ഗു​ണ​ശേ​ഖ​ർ 43 പ​ന്തി​ൽ 66 റ​ണ്ണെ​ടു​ത്തു. രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ 136 റ​ൺ​സി​ന് വീ​ഴ്ത്തി​യ യു.​എ.​ഇ ര​ണ്ടാം ജ​യം കു​റി​ച്ചു . ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത യു.​എ.​ഇ 52 പ​ന്തി​ൽ 96 റ​ണ്ണ​ടി​ച്ച റി​നി​ത ര​ജി​ത്തി​ന്റെ ബാ​റ്റി​ങ് മി​ക​വി​ൽ 20 ഓ​വ​റി​ൽ അ​ഞ്ചു വി​ക്ക​റ്റി​ന് 183 എ​ന്ന ടോ​ട്ട​ലി​ലെ​ത്തി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഖ​ത്ത​ർ 18.4 ഓ​വ​റി​ൽ 47 റ​ൺ​സി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രും പു​റ​ത്താ​യി. റി​നി​ത​യാ​ണ് പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​ക്കെ​തി​രെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ​നി​ത​ക​ൾ 107 റ​ണ്ണി​ന്റെ ജ​യം കു​റി​ച്ചു. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റു​ചെ​യ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ 20 ഓ​വ​റി​ൽ മൂ​ന്നു വി​ക്ക​റ്റി​ന് 196 റ​ണ്ണ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​ശ്ചി​ത ഓ​വ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ സൗ​ദി​ക്ക് ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റ് ശേ​ഷി​ക്കെ, 89 റ​ൺ കു​റി​ക്കാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. 66 പ​ന്തി​ൽ സെ​ഞ്ച്വ​റി കു​റി​ച്ച (107 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ ദീ​പി​ക ര​സം​ഗി​ക​യാ​ണ് പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ക​ളി​യി​ല്ല.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മാ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​നെ​യും ഖ​ത്ത​ർ സൗ​ദി​യെ​യും കു​വൈ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ​യെ​യും നേ​രി​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GCCchampionshipOmanWomen's Twenty20
    News Summary - GCC Women's Twenty20 Championship; Oman's first win
    Similar News
    Next Story
    X