    date_range 12 Dec 2025 2:40 PM IST
    date_range 12 Dec 2025 2:40 PM IST

    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​ന്നു തു​ട​ക്കം

    ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ മാ​ച്ചി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കു​വൈ​ത്തി​നെ​യും ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യെ​യും നേ​രി​ടും
    ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​ന്നു തു​ട​ക്കം
    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ ദി​വ​സം സ​മാ​പി​ച്ച ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സീ​രീ​സി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ വ​നി​ത ടീം&മ​ത്സ​ര ശേ​ഷം ഡ്ര​സി​ങ് റൂ​മി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഹ​ബ്ബാ​വാ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ജി.​സി.​സി വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് വീ​ണ്ടും ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന​ത്. 2022ലെ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നും ഒ​മാ​നാ​യി​രു​ന്നു വേ​ദി. ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​മാ​ച്ചി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കു​വൈ​ത്തി​നെ നേ​രി​ടും. ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഒ​മാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യോ​ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു ടീ​മു​ക​ൾ.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീം ​പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യും ഒ​മാ​ൻ ടീം ​കോ​ച്ച് ഡെ​സ്മ​ണ്ട് ബെ​റാ​ർ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റും ബ​ഹ്റൈ​നു​മാ​യി ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സി​രീ​സ് ക​ളി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ച ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സി​രീ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​മാ​നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യി​ക​ൾ. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, അ​ടു​ത്തി​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ലീ​ഗി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​വും ദേ​ശീ​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ഭ തേ​ച്ചു​മി​നു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സീ​രീ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​​ടെ ത​ന്റെ ശി​ഷ്യ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് കോ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ർ​പ്പ​ണ​മ​നോ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​രാ​ണ് ടീ​മി​ലു​ള​ള​ത്. അ​വ​രു​ടെ കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ത​​ന്നെ ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​ന് കാ​ഴ്ച വെ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ​പ്രി​യ​ങ്ക മെ​ൻ​ഡോ​ൻ​സ​യെ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യും ഫി​സ ജാ​വേ​ദി​നെ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യും നി​ശ്ച​യി​ച്ചു.

    മ​റ്റു ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ജ​യ​ധ​ന്യ ഗു​ണ​ശേ​ഖ​ർ, ഹി​ന ജാ​വേ​ദ്, അ​മാ​ൻ​ഡ ഡി​കോ​സ്റ​റ, തൃ​പ്തി പാ​വ്ഡെ, സി​ന്ദ്യ മേ​രി സ​ൽ​ദാ​ന, സ​മീ​റ ഖാ​ൻ, നി​ത്യ ജോ​ഷി, ആ​ൽ​ഫി​യ സെ​യ്ദ്, ലു​ജൈ​ന സാ​ജി​ദ്, അ​ഫി​ദ അ​ഫ്താ​ബ്, സ​ഹാ​ന ജീ​ലാ​നി, സു​ശാ​ന്തി​ക അ​ശോ​ക്. അ​സി. കോ​ച്ച്: അ​മീ​ർ അ​ലി, ഫി​സി​യോ: അ​നി​ത.

