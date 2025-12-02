Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    2 Dec 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 9:35 AM IST

    ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി; സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജി.​സി.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി; സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ

    മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച യാ​ത്ര തി​രി​ക്കും. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജി.​സി.​സി​യു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ജി.​സി.​സി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക -സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കീ​ക​ര​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, കൂ​ടാ​തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച, സ​മൃ​ദ്ധി, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടു​ക​യും ഏ​കീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് മ​നാ​മ ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്



    ഒ​ന്നി​ച്ചു വ​ള​രു​ന്ന വി​ക​സ​ന​രീ​തി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​കോ​പി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​വും.

    ഗ​ൾ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഐ​ക്യം, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​മാ​ൻ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി.​സി.​സി വൈ​ദ്യു​തി ഗ്രി​ഡ് ഇ​ന്റ​ർ​ക​ണ​ക്ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​വും, ഗ്രീ​ൻ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ പോ​ലു​ള്ള പു​തി​യ ഊ​ർ​ജ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ കു​റ​ക്ക​ൽ, പ്ര​ധാ​ന ക​ട​ൽ​പാ​ത​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഒ​മാ​ന്റെ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ജി.​സി.​സി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​കോ​പി​ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ ശ​ബ്ദ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല സെ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ൽ സ​യാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മു​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ളി​ലെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സി​ൽ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളു​ടെ​യും പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​തി​രോ​ധ, വി​ക​സ​ന, സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ജി.​സി.​സി​യും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. സം​യു​ക്ത യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ൾ, കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ൾ, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി. നി​ല​വി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും അ​വ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

