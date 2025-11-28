Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജി.​സി.​സി സം​യു​ക്ത...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:09 AM IST

    ജി.​സി.​സി സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ആ​ൽ സ​ഈ​ദ് ന​യി​ച്ചു
    ജി.​സി.​സി സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 22ാം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്രൈം​മി​നി​സ്റ്റ​ർ സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ആ​ൽ സ​ഈ​ദ് ന​യി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി സാ​യു​ധ​സേ​ന മേ​ധാ​വി​മാ​രു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക സ​മി​തി​യി​ലൂ​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ജ​ൻ​ഡ​യി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ജി.​സി.​സി​യു​ടെ സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഭാ​വി സ​ഹ​ക​ര​ണ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യോ​ഗം പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി.

    കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - GCC Joint Defense Council meeting
    Similar News
    Next Story
    X