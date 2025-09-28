Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Sept 2025 10:58 AM IST
    28 Sept 2025 10:58 AM IST

    യു.​എ​ന്നി​ൽ ജി.​സി.​സി-​ഫ്രാ​ൻ​സ് യോ​ഗം; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം-​ഒ​മാ​ൻ

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു​ള്ള ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    യു.​എ​ന്നി​ൽ ജി.​സി.​സി-​ഫ്രാ​ൻ​സ് യോ​ഗം; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം-​ഒ​മാ​ൻ
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി-​ഫ്രാ​ൻ​സ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാമ​ത് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഫ്ര​ഞ്ച് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നും ഫ്രാ​ൻ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം പ​ര​സ്പ​ര​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്തി​ടെ സു​ര​ക്ഷ, വ്യാ​പാ​രം, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഈ ​ബ​ന്ധം ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യും പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഗ​ൾ​ഫ്-​ഫ്ര​ഞ്ച് സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ഒ​രു വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നു​ള്ള ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​വ​രു​ടെ സ്വ​യം​നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശ​വും ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ത​യും സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​മൂ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​ര​സ്പ​ര ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചും വി​ശ്വാ​സം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ചു​മു​ള്ള ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. ആ​ണ​വ​നി​ർ​വ്യാ​പ​നം, സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി.​സി.​സി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഒ​മാ​ൻ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും നി​ര​ന്ത​രം ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ​ൾ​ഫ്-​ഫ്ര​ഞ്ച് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം യ​ഥാ​ർ​ഥ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും പ്രാ​യോ​ഗി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ അ​തി​ന് മൂ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​വൂ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക​ത്മാ​ക്കി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​നീ​തി​യും ദു​രി​ത​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് മേ​ഖ​ല നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​ന്നും ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

