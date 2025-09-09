Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Sept 2025 10:28 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 10:28 AM IST

    ജി.​സി.​സി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ യോ​ഗം; പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    ജി.​സി.​സി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ യോ​ഗം; പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    കു​​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ യോ​ഗം

    മ​സ്ക​ത്ത്: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി​സി​സി) യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ അ​മ​ർ അ​ൽ ഖ​റൂ​സി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​നു​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​ർ-​ജി.​സി.​സി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, സൈ​ബ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വ് നേ​രി​ട​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഗ​ൾ​ഫ് സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ ത​ന്ത്ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള (2024-2028) എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് പ്ലാ​നി​ന് ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നും ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

