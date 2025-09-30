Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 12:47 PM IST
    date_range 30 Sept 2025 12:47 PM IST

    ഗ​സ്സ പ്ര​തി​സ​ന്ധി; അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​നും യു.​എ​ന്നും

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഗ​സ്സ പ്ര​തി​സ​ന്ധി; അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​നും യു.​എ​ന്നും
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ സു​ൽ​ത്താ​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​മാ​നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ഭ​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​റ്റ് ലാ​ർ​ജ് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹി​നാ​യ്, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ഒ​മ​ർ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ കാ​തി​രി​രി, ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് ഹു​മൈ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ മാ​നി, ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

