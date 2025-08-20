Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    20 Aug 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 10:37 AM IST

    ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി സം​ഘം; ഇ​ര​ക​ൾ ഏ​റെയും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ക​ബ​ളി​​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്‌, ഉ​ന്നം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ
    ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി സം​ഘം; ഇ​ര​ക​ൾ ഏ​റെയും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ
    സ​ലാ​ല: ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി സം​ഘം. സ​ലാ​ല​യ​ട​ക്കം ഒ​മാ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ക​ബ​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘം വീ​ണ്ടും രം​ഗ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സം​ഘം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​ത്ത്‌ റാ​ഫി​ൽ കൂ​പ്പ​ൺ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്‌ സം​ഘം ഇ​ര​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്‌. ഫ്രീ ​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ൽ പേ​രു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി ഇ​ടു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടു ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച്‌ വി​ളി വ​രും. 5000 പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ങ്ക​ളും കു​ടും​ബ​വും ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വെ​ന്നും പ്ര​മു​ഖ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ഴി​വ​നു​സ​രി​ച്ച്‌ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി വ​ന്ന് നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നു​ള്ള ക്ഷ​ണ​വും സം​ഘം ന​ൽ​കും. ഇ​ങ്ങ​നെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ടൂ​ർ ക​മ്പ​നി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി​രി​ക്കും ന​ൽ​കു​ക.

    900 റി​യാ​ൽ, 1250 റി​യാ​ൽ, 2500 റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഏ​ഴ്, 21, 35 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടും​ബ സ​മേ​തം 175 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടൂ​ർ പോ​വാ​നു​ള്ള പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളാ​ണ് സം​ഘം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്, ഹോ​ട്ട​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പാ​ക്കേ​ജെ​ന്നും അ​തി​ന​ക​ത്ത് പ​ര​മാ​വ​ധി ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കാം എ​ന്നും വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ര​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്താ​നാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജിം ​അ​പ്പോ​യ​ൻ​മെ​ന്റ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നീ​ന്ത​ൽ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ഡാ​ൻ​സി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ, 30 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വി​ൽ ഫ്ലൈ​റ്റ് ടി​ക്ക​റ്റ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യും.

    ഇ​പ്പോ​ൾ 300 റി​യാ​ലോ, 200 റി​യാ​ലോ അ​ട​ച്ച് ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്തു​വെ​ക്കാ​നും ബാ​ക്കി മാ​സം​തോ​റും അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും പ​റ​യും. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ഫി​സി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ലാ​ല​യി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടു ത​വ​ണ അ​ട​വ്‌ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നെ ഈ ​സം​ഘ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ഒ​രു വി​വ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ ത​ന്ന് കാ​ർ​ഡി​ലെ സി.​ആ​ർ ന​മ്പ​റും അ​ഡ്ര​സു​മെ​ല്ലാം വ്യാ​ജ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് ആ​ണ് ന​മ്മ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ക​യെ​ന്ന് ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​വ​ർ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ലാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്രം ബി​സി​ന​സ്സു​കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​റാ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ രാ​ധാ​ക്ര​ഷ്‌​ണ​നും സ​ലീ​ന​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ലാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്‌. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​വ​ർ ബ​ഹ​റൈ​നി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ക​യ്യി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന് ത​ട്ടി​പ്പി​ന​ര​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി വ്യ​വ​സാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Oman News malayalis warning Tour package scam
    News Summary - Gang again targeted in tour package scam; most victims are Malayalis
