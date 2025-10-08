Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 12:50 PM IST

    ജി ​ഗോ​ൾ​ഡി​ന്റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം മ​ബേ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി

    g gold new showroom inagruation
    ജി ​ഗോ​ൾ​ഡ് ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം മ​ബേ​ല​യി​ലെ ബി​ലാ​ദ് മാ​ളി​ൽ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഷെ​യ്ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ജി ​ഗോ​ൾ​ഡ് ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം മ​ബേ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ബി​ലാ​ദ് മാ​ളി​ലാ​ണ് ജി ​ഗോ​ൾ​ഡി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഷെ​യ്ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​വ​താ​ര​ക​ൻ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ്, ജി ​ഗോ​ൾ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​സ്‍ലം, ഷ​ബീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ജ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന ഷ​മീ​ന ഇ​ഖ്ബാ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി പി.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക സ്കീ​മു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ജി ​ഗോ​ൾ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​ക്ക് രാ​ജ് ക​ലേ​ഷും ശ​ബ്ന​വു​മാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും ന​ട​ന്നു. ഷോ​റൂം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Girl in a jacket

