Madhyamam
    Oman
    Posted On
    5 Dec 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 11:05 AM IST

    ജി ഗോൾഡിന്റെ അഞ്ചാമത് ഷോറൂം സലാല സെന്ററിൽ തുറന്നു

    ജി ഗോൾഡിന്റെ അഞ്ചാമത് ഷോറൂം സലാല സെന്ററിൽ തുറന്നു
    ജി ​ഗോ​ൾ​ഡ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ്‌ ആ​ന്റ്‌ ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ഷോ​റൂം സ​ലാ​ല​യി​ൽ ദോ​ഫാ​ർ ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ബാ​റ​ക് സ​യീ​ദ് അ​ൽ ഷ​ഹ​രി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ജി ​ഗോ​ൾ​ഡ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ്‌ ആ​ന്റ്‌ ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ഷോ​റൂം സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ദോ​ഫാ​ർ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ബാ​റ​ക് സ​യീ​ദ് അ​ൽ ഷ​ഹ​രി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ​യും സ​ലാ​ല​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും ഷോ​റൂ​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്‌. ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ അ​ൽ സ​ലാം സ്‌​ട്രീ​റ്റി​ൽ സെ​ന്റ​ർ സി​ഗ്‌​ന​ലി​ന് സ​മീ​പ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റും. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​കെ. അ​ബ്‌​ദു​റ​സാ​ഖ്‌, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഒ. ​അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, റി​ഫ റ​സാ​ഖ്‌ എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ആ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന, അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്‌ ഫൈ​സി​ക്ക്‌ ന​ൽ​കി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഒ. ​അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജി ​ഗോ​ൾ​ഡി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റൂ​വി, മൊ​ബേ​ല, സ​ലാ​ല​യി​ലെ സാ​ദ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​ത്‌. ന​വീ​ന​മാ​യ സി​ൽ​വ​ർ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​യാ​യ ആ​മി​ന ഹാ​രി​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ല് ഗ്രാ​മി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സ്‌ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്‌ 700 ബൈ​സ മാ​ത്ര​മാ​ണ് മേ​ക്കി​ങ് ചാ​ർ​​ജെ​ന്നും ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ 60 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കി​ള​വു​മു​ണ്ടെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​ക്ക്‌ ന​ക്‍ല​സ്‌ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​രും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ജ​ർ, ഒ​മാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​ബീ​ർ, മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ ജ​വാ​ദ്‌, പി.​എം. ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

