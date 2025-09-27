Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:29 AM IST

    മയ്യിത്ത് നമസ്കാരവും പ്രാർഥന സദസ്സും

    മയ്യിത്ത് നമസ്കാരവും പ്രാർഥന സദസ്സും
    മ​സ്ക​ത്ത്: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കു​റ്റ്യാ​ടി മു​സ്‍ലിം യ​തീം​ഖാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ പി. ​അ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ പേ​രി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യോ​ഗം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ല്ല പാ​റ​ക്ക​ട​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.അ​ഷ​റ​ഫ് പൊ​യി​ക്ക​ര അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ഷ​റ​ഫ് നാ​ദാ​പു​രം, എം.​ടി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ വ​ട​ക​ര, ന​യീം വാ​ണി​മേ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ വാ​ണി​മേ​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ യു.​കെ, നൗ​ഫ​ൽ എ​ട​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsfuneral prayersMuscut KMCC
    News Summary - Funeral prayers and prayer gatherings
