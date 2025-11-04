Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:28 AM IST

    നാ​ട്ടൊ​രു​മ സ്നേ​ഹവി​രു​ന്ന് 28ന്

    ‘നാ​ട്ടൊ​രു​മ 2025 സ്നേ​ഹവി​രു​ന്ന്’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ​മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​വ​ള്ളി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ‘നാ​ട്ടൊ​രു​മ 2025 സ്നേ​ഹവി​രു​ന്ന്’ ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ബ​ർ​ക്ക ഫാ​മി​ൽ ന​ട​ക്കും.കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യം, സൗ​ഹൃ​ദം, സം​സ്കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.റം​ഷാ​ദ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, റാ​ഷി​ദ്‌ മാ​നി​പു​രം, മു​നീ​ർ തേ​ക്കും​തോ​ട്ടം, ബ​ഷീ​ർ അ​മാ​ന, സ​ച്ചു സ​ജീ​ർ, സാ​ലി പെ​രീ​ക​ണ്ടി, വാ​ജി ക​രീ​റ്റി​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Girl in a jacket

    News Summary - friendship meeting on the 28th
