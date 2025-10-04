Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ഓണാരവം 2025’ അരങ്ങേറി
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:41 AM IST

    ‘ഓണാരവം 2025’ അരങ്ങേറി

    text_fields
    bookmark_border
    onam celebration
    cancel
    camera_alt

    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് സു​ഹാ​ര്‍ ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സു​ഹാ​ര്‍: സു​ഹാ​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് സു​ഹാ​റി​ന്റെ ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2025’ ഉം ​ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഷി​ക​വും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഹം​ബാ​റി​ലെ ഫാ​മി​ല്‍ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സു​ഹാ​റി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ 41 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ആ​തു​ര​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ ഡോ​ക്ട​ര്‍ എം.​എ. മാ​ത്യു​വി​ന് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് സു​ഹാ​റി​ന്റെ മെ​മ​ന്റോ​യും ആ​ദ​ര​വും വേ​ദി​യി​ല്‍ ന​ല്‍കി.

    സു​ഹാ​ര്‍ മ​ല​യാ​ളി​സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് കു​മാ​ര്‍, സു​ഹാ​ര്‍ സ്റ്റാ​ര്‍ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സു​രേ​ഷ് ഉ​ണ്ണി, ഡോ. ​എം.​എ. മാ​ത്യു, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​യ് പി. ​തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ല്‍ കെ. ​കു​ര്യ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ല്‍ ഡി. ​ജോ​ര്‍ജ് ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ബോ​സ്‌​കോ, സ​ന്തോ​ഷ്, ദേ​വു ടീ​മി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, പു​ലി​ക​ളി, വ​ടം​വ​ലി, ഉ​റി​യ​ടി മ​റ്റ് ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsonam celebrationsuhar
    News Summary - friends of suhar onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X