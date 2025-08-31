Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:05 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:05 AM IST

    ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓഫ് റൂവി പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി കാമ്പയിന്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു

    pravasi welfare
    ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് റൂ​വി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​നും റൂ​വി ഹൈ ​സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഹാ​ളി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​വും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ വി​ല്‍സ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് റൂ​വി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റൂ​വി ഹൈ​സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​വും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ വി​ല്‍സ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​യി കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ര്‍ഡി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം കേ​ര​ളീ​യ​രാ​യ മു​ഴു​വ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല്‍സ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    60 വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​തും അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​യാ​ത്ത കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി അം​ശാ​ദാ​യം അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തു​മാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് മി​നി​മം പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ 3500 രൂ​പ​യാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ തു​ക ക്ഷേ​മ പെ​ന്‍ഷ​നാ​യി ന​ല്‍കു​ന്ന ബോ​ര്‍ഡാ​ക്കി കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ ബോ​ര്‍ഡി​നെ കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മാ​റ്റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നും അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ലം തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി അം​ശ​ദാ​യം അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​വ​ര്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഓ​രോ അം​ഗ​ത്വ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള​ള മി​നി​മം പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ തു​ക​യു​ടെ മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക കൂ​ടി അ​ധി​ക പെ​ന്‍ഷ​നാ​യി ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ല്‍സ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​ന്‍ അ​ഡ്വ. ആ​ര്‍. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍ ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യു​മാ​യും നോ​ര്‍ക്ക ഇ​ന്‍ഷു​റ​സ​ന്‍സു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്ത് വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് നി​ശ്ചി​ത തു​ക പ്ര​തി​മാ​സം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ ല​ഘു​വെ​ന്ന് തോ​ന്നു​മെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി സ്തു​ത്യ​ര്‍ഹ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ല്‍ പ​ങ്കു​കൊ​ള്ളാ​നും ക്ഷേ​മ​നി​ധി അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചേ​ര്‍ന്ന​തെ​ന്ന് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഓ​ഫ് റൂ​വി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ബി​ന്‍, വ​രു​ണ്‍, ഹ​രി​ദാ​സ്, സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. റൂ​വി​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ര​ന്ത​ര സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ, പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​ബോ​ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ര്‍ന്നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    News Summary - Friends of Ruvi organized a Pravasi Welfare Fund campaign
