Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 12:44 PM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ന് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് സൗ​ഹൃ​ദരാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    സു​ൽ​ത്താ​ന് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് സൗ​ഹൃ​ദരാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ 55ാം ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ, സ​ഹോ​ദ​ര-​സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജാ​ക്ക​ൻ​മാ​ർ, രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​വ​ന്മാ​ർ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, അ​റ​ബ്-​വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്​ ആം​ശ​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    സു​ൽ​ത്താ​ന്‍റെ വി​വേ​ക​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​ൻ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും കൈ​വ​രി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​വ​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടാ​നാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ വി​വി​ധ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഷി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ്, റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ മാ​ലി​ക് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ലീ, ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ മാ​വ​ലി, രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സാ​യു​ധ​സേ​ന-​പൊ​ലീ​സ്-​സു​ര​ക്ഷ സേ​നാ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, സ്റ്റേ​റ്റ്/​ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

