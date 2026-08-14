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    Oman
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 9:20 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 9:20 PM IST

    അറിവിന്റെ ആവേശമത്സരവുമായി ഒമാനിൽ ഫ്രീഡം ക്വിസ് ആറാം സീസൺ എത്തുന്നു!

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    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ‘ഇന്ത്യ @ 80’ ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സിന്​ ശനിയാഴ്ച തുടക്കമാവും
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    മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ വർണപ്പൊലിമയും ചരിത്രവും അനുവാചകരിലേക്കെത്തിക്കാൻ ഗൾഫ് മാധ്യമം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ഇന്ത്യ @ 80’ ഫ്രീഡം ക്വിസിന്​ ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യയുടെ എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ തുടക്കമാകും. ജോയ് ആലുക്കാസ് എക്സ്ചേഞ്ച്​, ​ബഹാർ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് സെപ്തംബർ 14 വരെ 30 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മെഗാ വിജയി ഉൾ​പ്പെടെ 31 പേർക്ക്​ സമ്മാനം നൽകും.

    ഗൾഫ് മാധ്യമം ഒമാൻ ദിനപത്രത്തിലും വെബ്സൈറ്റിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലും ദിവസവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ശരിയുത്തരം നൽകുന്നവരിൽനിന്നാണ് വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒമാനിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മൽസരത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ അർഹത.

    ചോദ്യത്തിനൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യൂആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ www.gulfmadhyamam.com/freedom-quiz-oman ലിങ്ക് വഴി മാധ്യമം വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി ഉത്തരം സമർപ്പിക്കാം. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിജയിയെ വീതം തെരഞ്ഞെടുക്കും. പ്രതിദിന വിജയികൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ പ്രമുഖ ഡിറ്റർജന്റ് സൊലൂഷൻ കമ്പനിയായ ‘ബഹാർ’ ആണ് സ്​പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. മൊഗാവിജയിക്കുള്ള സമ്മാനമായ ലാപ്ടോപ് ജോയ് ആലുക്കാസ് എക്സ്ചേഞ്ചും സമ്മാനിക്കും.

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    TAGS:gulf madhyamamOman Newsfreedom quiz
    News Summary - Freedom Quiz Season 6 with an exciting battle of knowledge
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