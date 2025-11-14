Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 11:21 AM IST

    സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബ​ദ​ർ​അ​ൽ സ​മ ആ​ശു​പ​ത്രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​മേ​ഹ​പ​രി​ശോ​ധ​ന- റി​സ്ക് അ​സ​സ്മെ​ന്റ് കാ​മ്പ​യി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    പ്ര​മേ​ഹം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും അ​സു​ഖം നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യം. ‘പ്ര​മേ​ഹ​വും സൗ​ഖ്യ​വും’​എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​മേ​യം. ഒ​മാ​നി​ലെ 14 ബ​ദ​ര്‍ അ​ല്‍ സ​മാ ശാ​ഖ​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം മാ​ളു​ക​ള്‍, സൂ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍, പാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍, പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​രി​ശോ​ധ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ. കാ​മ്പ​യി​നി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ 22717181 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് മി​സ്‌​ഡ്കാ​ള്‍ ന​ല്‍കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsdiabetesOman
    News Summary - Free diabetes screening campaign begins today
    Similar News
    Next Story
    X