സൗജന്യ പ്രമേഹ പരിശോധന കാമ്പയിൻ ഇന്നുമുതൽtext_fields
മസ്കത്ത്: ലോക പ്രമേഹദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമായി സഹകരിച്ച് ബദർഅൽ സമ ആശുപത്രി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ പ്രമേഹപരിശോധന- റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് കാമ്പയിന് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാവും. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് കാമ്പയിൻ.
പ്രമേഹം സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ബോധവത്കരണവും അസുഖം നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള പരിചരണവും സംബന്ധിച്ച് അവബോധം നൽകുകയുമാണ് കാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യം. ‘പ്രമേഹവും സൗഖ്യവും’എന്നതാണ് ഈ വര്ഷത്തെ ലോക പ്രമേഹദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രമേയം. ഒമാനിലെ 14 ബദര് അല് സമാ ശാഖകളോടൊപ്പം മാളുകള്, സൂപ്പര്മാര്ക്കറ്റുകള്, പാര്ക്കുകള്, പൊതുപരിപാടികള് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും പരിശോധനകേന്ദ്രങ്ങൾ. കാമ്പയിനില് പങ്കെടുക്കാന് 22717181 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മിസ്ഡ്കാള് നല്കാം.
