പണം ഇരട്ടിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 40,000 റിയാൽ തട്ടിപ്പ്; ഒമാനിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ

പണം ഇരട്ടിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 40,000 റിയാൽ തട്ടിപ്പ്; ഒമാനിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: പണം ഇരട്ടിയാക്കി നൽകാമെന്നും വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടിത്തരാമെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ച് 40,000 ഒമാനി റിയാൽ തട്ടിയെടുത്ത കേസുകളിൽ മൂന്ന് പേരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലായാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യക്കാരായ പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.
ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. പണം ഇരട്ടിയാക്കാമെന്നും സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉറപ്പാക്കാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇരകളെ കബളിപ്പിച്ചാണ് പ്രതികൾ പണം തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നിയമാനുസൃത മാർഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തണമെന്നും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജ പദ്ധതികളിൽ വീഴരുതെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തട്ടിപ്പിനിരയായവർ ഉടൻ 80077444 എന്ന പൊലീസ് ഹോട്ട്ലൈൻ നമ്പറിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.