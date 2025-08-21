Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:18 AM IST

    വ​രു​ന്നു നാ​ല് ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ; ദോ​ഫാ​റി​ന്റെ മൊ​ഞ്ച് കൂ​ടും

    2.85 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം ചെല​വി​ലാ​കും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക
    dofar
    ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ന്റെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ല് ടൂ​റി​സം, വി​നോ​ദ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. 2.85 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക.സ​ലാ​ല, റ​ഖ്യൂ​ത്ത്, ധ​ൽ​ക്കൂ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മൂ​ന്ന് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വ്യൂ ​പോ​യി​ന്റു​ക​ളും റ​ഖ്യൂ​ത്ത് ഷ​ഹാ​ബ് അ​സൈ​ബ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പൊ​തു പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സു​സ്ഥി​ര ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്സ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ.

    ഓ​രോ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ പ്രോ​ജ​ക്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​വൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഇ​ത്‌​ലാ​ല​ത്ത് അ​ഫ്താ​ൽ​ഖു​ത് പ​ദ്ധ​തി 30 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ക​ട​ലി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പ് ചെ​യ്ത ന​ട​പ്പാ​ത, പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    റ​ഖ്യു​ത്തി​ൽ, ഇ​ത്ത​ല​ത്ത് ഷാ​അ​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം 32 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള ഈ ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​നെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ പു​തി​യ കാ​ഴ്ച പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ, വ​ലി​യ കാ​ർ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പി​ങ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കും. ഷ​ഹാ​ബ് അ​സൈ​ബി​ലെ പൊ​തു പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ നി​ർ​മ്മാ​ണം 55 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    4, 68,000 റി​യാ​ലി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശ ചെ​ല​വി​ൽ, പാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യും.ധാ​ൽ​കൂ​ത്തി​ലെ ഇ​ത്‌​ലാ​ല​ത്ത് ഡീം ​പ​ദ്ധ​തി തീ​ര​ത്തെ ഒ​രു പ​ർ​വ​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, കാ​ൽ​ന​ട ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പി​ങ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കും 3,46,000 റി​യാ​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ല്യം.ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ദോ​ഫാ​റി​ന്റെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ സം​യോ​ജി​ത വി​ക​സ​ന ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ബാ​വൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

