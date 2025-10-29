Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ദോ​ഫാ​റി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി നാ​ല് അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പയോ​ഗി​ച്ച ബോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ദോ​ഫാ​റി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി നാ​ല് അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ദോ​ഫാ​റി​ലെ സ​ലാ​ല​തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ബോ​ട്ടും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​ര​വും

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഒ​മാ​ൻ തീ​ര​ത്ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച നാ​ലു​പേ​രെ ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നെ​ന്ന വ്യ​ജേ​ന ബോ​ട്ടി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​വ​ഞ്ചി ത​ട​ഞ്ഞ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ല​വ​രു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം ഒ​മാ​നി​ലെ തീ​ര​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​യി. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​മാ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മു​ദ്ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​മു​ള്ള സം​യു​ക്ത നി​രീ​ക്ഷ​ണ-​ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.

