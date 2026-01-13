Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 11:05 AM IST

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സം അ​വ​ധി

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സം അ​വ​ധി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ജ​നു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ദി​ന വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​വ​ധി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​യും ഇ​സ്റ​അ്, മി​അ്റാ​ജ് അ​വ​ധി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​യും നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി കൂ​ടി ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഫ​ല​ത്തി​ൽ നാ​ലു ദി​വ​സം അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ജോ​ലി ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, യാ​ത്രാ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും.

    TAGS:HolidayleaveOman
