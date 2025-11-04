Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightക​ന്നു​കാ​ലി മോ​ഷ​ണം...
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:35 AM IST

    ക​ന്നു​കാ​ലി മോ​ഷ​ണം നാ​ലു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ന്നു​കാ​ലി മോ​ഷ​ണം നാ​ലു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ​ഹം, കാ​ബൂ​റ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റു​പ​തി​ല​ധി​കം ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ നാ​ലു​പേ​രെ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി.

    പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തെ​ളി​വു​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, ദി​ബ്ബ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ അ​ഞ്ചു​പേ​രെ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsCattle Theft#Four arrestedgulf news oman
    News Summary - Four arrested for cattle theft
    Similar News
    Next Story
    X