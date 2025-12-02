Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:50 AM IST

    ജൂദ്, യമാൽ നഗര വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു

    ജൂദ്, യമാൽ നഗര വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു
    യ​മാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ക​ർ​മം സാം​സ്കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക- യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് തെ​യ്സി​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: 1.7 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ ടി.​എം.​ജി ഗ്രൂ​പ്പ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ജൂ​ദ്, യ​മാ​ൽ ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം സാം​സ്കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക- യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് തെ​യ്സി​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യി​ലും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ അ​ൽ മ​നൂ​മ​യി​ലു​മാ​യാ​ണ് ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ന​ഗ​രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ര​ണ്ട് മെ​ഗാ ​പ്രൊ​ജ​ക്ടു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040-ന്റെ ​പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ശാ​ക്തി​ക​രി​ക്ക​ൽ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മൂ​ല്യം വ​ർ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ.

    2.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന ‘ജൂ​ദ്’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 7,000-ത്തി​ല​ധി​കം വ​സ​തി​ക​ൾ, വ്യാ​പാ​ര, ആ​രോ​ഗ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഹ​രി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ - സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 600 യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കും.

    2.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന തീ​ര​ന​ഗ​ര പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ‘യ​മാ​ൽ’. 1,760 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ൽ​തീ​ര​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​റീ​ന, ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, സ​മു​ദ്ര വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ, 6,000-ത്തി​ല​ധി​കം വാ​സ-​ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​കും ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 700 യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട വി​ൽ​പ​ന ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    TAGS:foundationdevelopment projectsgulf news malayalam
    News Summary - Foundation stone laid for Jud and Yamal urban development projects
