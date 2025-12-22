Begin typing your search above and press return to search.
    22 Dec 2025 11:34 AM IST
    22 Dec 2025 11:36 AM IST

    മു​ൻ യു.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഖ​ബീ​ബ് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി

    ഖ​ബീ​ബ് മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​നി​ടെ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    മു​ൻ യു.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഖ​ബീ​ബ് സാം​സ്കാ​രി​ക കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​തി​ഥി​യാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​ൻ യു.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഖ​ബീ​ബ് നൂ​ർ മ​ഗ്ദോ​വും സം​ഘ​വും മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഒ​മാ​നി​ലെ യു​വ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക കാ​യി​ക യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​തി​ഥി​യാ​യി ഖ​ബീ​ബി​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. കാ​യി​ക​വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഖ​ബീ​ബു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    36 കാ​ര​നാ​യ ഖ​ബീ​ബ് റ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റ​സ്‍ലി​ങ് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഏ​റെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ള്ള താ​രം യു.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​നാ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ മു​സ്‍ലിം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ‘ദ ​ഈ​ഗി​ൾ’ എ​ന്ന വി​ള​പ്പേ​രി​ലാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഖ​ബീ​ബ് അ​റി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പി​താ​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2020ൽ ​ഖ​ബീ​ബ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച​താ​യി​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

