Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightശിവഗിരി മുൻ മഠാധിപതി...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:52 PM IST

    ശിവഗിരി മുൻ മഠാധിപതി ഇന്ന് മസ്കത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    sivagiri mutt
    cancel
    camera_alt

    ബ്ര​ഹ്മ​ശ്രീ വി​ശു​ദ്ധാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ‘ഗു​രു​ദേ​വ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു യാ​ത്ര’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഗു​രു​ദേ​വ ദ​ർ​ശ​ന പ​ഠ​ന​യ​ജ്ഞം ന​ട​ത്തും.

    മു​ൻ ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠാ​ധി​പ​തി​യും മു​ൻ ശി​വ​ഗി​രി ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ർ​മ​സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ചേ​വ​ണ്ണൂ​ർ ഗു​രു​ദേ​വ തൃ​പ്പാ​ദ ഗു​രു​കു​ലം മു​ഖ്യ കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി​യു​മാ​യ ബ്ര​ഹ്മ​ശ്രീ വി​ശു​ദ്ധാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​യു​ടെ മു​ഖ്യ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ഗു​രു​ദേ​വ ദ​ർ​ശ​ന പ​ഠ​ന യ​ജ്ഞം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഹോ​മ​മ​ന്ത്രം കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​ർ​വൈ​ശ്വ​ര്യ പൂ​ജ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsMuscatSivagiri Mutt
    News Summary - Former Sivagiri Mutt Chief in Muscat today
    Similar News
    Next Story
    X