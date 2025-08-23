Begin typing your search above and press return to search.
    മുൻ ഒമാൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    മുൻ ഒമാൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
    യൂ​സു​ഫ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ലം ഒ​മാ​നി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന തൃ​ശൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. തൃ​പ്ര​യാ​ര്‍ പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​ക​ര​യി​ലെ പു​തു​ശ്ശേ​രി യൂ​സു​ഫ് ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി​ല്‍ ട്രാ​വ​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. റൂ​വി​യി​ലെ ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന യൂ​സു​ഫ് സാ​മൂ​ഹി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രേ​ത​രാ​യ കു​ഞ്ഞി മൊ​യ്തു​വി​ന്റെ​യും ആ​മി​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: ഷ​കീ​ല യൂ​സു​ഫ്. മ​ക്ക​ള്‍: സ​ല്‍മ ജു​നൈ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ്. മ​രു​മ​ക​ന്‍: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​നൈ​ദ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍: മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി​ദ്ദീ​ഖ്, ന​ഫീ​സ, പ​രേ​ത​യാ​യ റു​ഖി​യ.

