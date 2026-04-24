സലാലയിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

സലാലയിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
സലാല: ദീർഘകാലം സലാലയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ചൊക്ലി സ്വദേശി കല്ലരി പറമ്പത്ത് അബ്ദു റഹ്മാൻ (75) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. അസുഖ ബാധിതനായി എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഭാര്യ: ഫാത്തിമ എടവന. മക്കൾ : താരിഖ് (ഖത്തർ), പർവേസ് (ബംഗളൂരു), നമർ (മസ്കത്ത് ), നബീൽ ( അബുദബി), ഫഹർ (ദുബൈ ) സഹൽ (ദുബൈ ), നിഷ്വ, വർദ്ദ (യു.കെ).മരുമക്കൾ: ഷുഹൈബ് (യു.കെ), ഹസീന (കാസർകോട് ), ഫർസി (ബംഗളൂരു), സുമയ്യ (ഖത്തർ), ഫസീന (അബുദബി), നൂറ(ദുബൈ ), മുന (ദുബൈ)
സലാലയിലെ ആദ്യകാല ടൈപിസ്റ്റ് പരേതനായ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സഹോദരനാണ്. മയ്യിത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 ന് ചൊക്ലി കണ്ണോത്ത് പള്ളി ഖബർസ്ഥാനിൽ മറവു ചെയ്യും. പരേതൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ അബു തഹ് നൂൻ ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡി. ഒ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register