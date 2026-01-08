Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:18 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:18 PM IST

    ഒമാനിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    ഒമാനിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
    റഫീഖ് മുഹമ്മദ്

    Listen to this Article

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ മുൻ പ്രവാസിയായിരുന്ന അഴിക്കോട് പുതപ്പാറ സ്വദേശി റഫീഖ് മുഹമ്മദ് (65) നിര്യാതനായി. കണ്ണൂർ ആദി കടലായി സിംഫണിയിലായിരുന്നു താമസം. ഏറെക്കാലം ഒമാനിലെ സൂറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

    സിനിമ സീരിയൽ മേഖലയിലും സജീവമായിരുന്നു. ഭാര്യ: മൈമൂന ഇ.വി. മക്കൾ: ഷഹൻഷാ റഫീഖ്, റമീൻഷ റഫീഖ്. സഹോദരങ്ങൾ: ലത്തീഫ്, നൗഷാദ്, ബഷീർ, താഹിറ സീനത്ത്. ഖബറടക്കം ആദി കടലായി നൂർ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    TAGS:Cinema actorKannur native deathOman expatriateObituary
