ഒമാനിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

8 Jan 2026 6:18 PM IST
8 Jan 2026 6:18 PM IST
ഒമാനിലെ മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ മുൻ പ്രവാസിയായിരുന്ന അഴിക്കോട് പുതപ്പാറ സ്വദേശി റഫീഖ് മുഹമ്മദ് (65) നിര്യാതനായി. കണ്ണൂർ ആദി കടലായി സിംഫണിയിലായിരുന്നു താമസം. ഏറെക്കാലം ഒമാനിലെ സൂറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.
സിനിമ സീരിയൽ മേഖലയിലും സജീവമായിരുന്നു. ഭാര്യ: മൈമൂന ഇ.വി. മക്കൾ: ഷഹൻഷാ റഫീഖ്, റമീൻഷ റഫീഖ്. സഹോദരങ്ങൾ: ലത്തീഫ്, നൗഷാദ്, ബഷീർ, താഹിറ സീനത്ത്. ഖബറടക്കം ആദി കടലായി നൂർ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.
