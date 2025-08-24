സലാലയിലെ മുൻ പ്രവാസി ഷാർജയിൽ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 24 Aug 2025 3:37 PM IST
Updated Ondate_range 24 Aug 2025 3:37 PM IST
സലാലയിലെ മുൻ പ്രവാസി ഷാർജയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Former expatriate from Salalah dies in Sharjah
സലാല: പ്രവാസി വെൽഫയർ സലാല ട്രഷറർ ആയിരുന്ന നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്ന് സ്വദേശി റാക്കോടൻ വീട്ടിൽ മൻസൂർ (46) ഷാർജയിൽ നിര്യാതനായി. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ താമസസ്ഥലത്തായിരുന്നു മരണം. ദീർഘകാലം സലാല അസ്സഫ ഡയറീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം 2022ൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു. ശേഷം ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് വീണ്ടും ഷാർജയിലെത്തിയത് .
മൻസൂറിന്റെ മാതാവ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഭാര്യ: റഷീദ. മക്കൾ: റിൻഷ,റിഷാൻ, മിസ്ബാഹ്. നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. നിര്യാണത്തിൽ പ്രവാസി വെൽഫയർ സലാല പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story