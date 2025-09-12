മുന്‍ പ്രവാസി നാട്ടില്‍ നിര്യാതനായി

മുന് പ്രവാസി നാട്ടില് നിര്യാതനായിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനില് ഏറെക്കാലം പ്രവാസിയായിരുന്ന കണ്ണൂര് സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. തളിപ്പറമ്പ് കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊളങ്ങരെത്ത് കാടന്മാര് വീട്ടില് മഹേന്ദ്രന് (55) ആണ് മരിച്ചത്. ഒമാനിലെ പ്രമുഖ പെട്രോളിയം കമ്പനികളായ ഹംറാ അല് ദറുആ (ഹഡ്കോ പെട്രോളിയം), മിഡ്വെസ്കോ എന്നീ കമ്പനികളില് ഏറെക്കാലം ജോലി അനുഷ്ഠിച്ച മഹേന്ദ്രന് അസുഖബാധിതനായി 2023 നവംബറിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. പിതാവ്: പരേതനായ റിട്ട. ക്യാപ്റ്റന് കൊളങ്ങരെത്ത് രാമന് നായർ. മാതാവ്: പരേതയായ കാടന്മാര് വീട്ടില് ജാനകിയമ്മ. ഭാര്യ: രൂപ മഹേന്ദ്രന്.
മക്കള്: മേഘ മഹേന്ദ്രന്, വൈഷ്ണവ് മഹേന്ദ്രന്. സഹോദരങ്ങള്: മോഹനന് (മുംബൈ), മുരളീധരന് (മുംബൈ), ഗീത (വെങ്ങര), ഗായത്രി (ചെന്നൈ), വിദ്യ (ചെന്നൈ), ഉമേഷ് (അമേരിക്ക).ഹംറാ അല് ദറുആ പെട്രോളിയം കമ്പനി സഹപ്രവര്ത്തകര് മഹേന്ദ്രന്റെ നിര്യാണത്തില് അനുശോചിച്ചു.
