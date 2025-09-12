Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Oman
    date_range 12 Sept 2025 1:44 PM IST
    date_range 12 Sept 2025 1:44 PM IST

    മുന്‍ പ്രവാസി നാട്ടില്‍ നിര്യാതനായി

    മുന്‍ പ്രവാസി നാട്ടില്‍ നിര്യാതനായി
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ല്‍ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് കൊ​ള​ച്ചേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കൊ​ള​ങ്ങ​രെ​ത്ത് കാ​ട​ന്മാ​ര്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്‍ (55) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പെ​ട്രോ​ളി​യം ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ ഹം​റാ അ​ല്‍ ദ​റു​ആ (ഹ​ഡ്‌​കോ പെ​ട്രോ​ളി​യം), മി​ഡ്‌​വെ​സ്‌​കോ എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ജോ​ലി അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്‍ അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി 2023 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പി​താ​വ്: പ​രേ​ത​നാ​യ റി​ട്ട. ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ കൊ​ള​ങ്ങ​രെ​ത്ത് രാ​മ​ന്‍ നാ​യ​ർ. മാ​താ​വ്: പ​രേ​ത​യാ​യ കാ​ട​ന്മാ​ര്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ജാ​ന​കി​യ​മ്മ. ഭാ​ര്യ: രൂ​പ മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്‍.

    മ​ക്ക​ള്‍: മേ​ഘ മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്‍, വൈ​ഷ്ണ​വ് മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്‍. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍: മോ​ഹ​ന​ന്‍ (മും​ബൈ), മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍ (മും​ബൈ), ഗീ​ത (വെ​ങ്ങ​ര), ഗാ​യ​ത്രി (ചെ​ന്നൈ), വി​ദ്യ (ചെ​ന്നൈ), ഉ​മേ​ഷ് (അ​മേ​രി​ക്ക).ഹം​റാ അ​ല്‍ ദ​റു​ആ പെ​ട്രോ​ളി​യം ക​മ്പ​നി സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ല്‍ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    News Summary - Former expatriate dies in his homeland
