Madhyamam
    Oman
    Posted On
    13 Jan 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 11:00 AM IST

    ഒ​മാ​നി റി​യാ​ല​ിനെ അ​നാദരിച്ചെന്ന കേ​സി​ൽ വി​ദേ​ശ വ​നി​ത അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഒ​മാ​നി റി​യാ​ല​ിനെ അ​നാദരിച്ചെന്ന കേ​സി​ൽ വി​ദേ​ശ വ​നി​ത അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    റി​യാ​ലി​നെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്. റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് എ​ക്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ചി​ത്രം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി ക​റ​ൻ​സി​യാ​യ റി​യാ​ലി​നെ അ​നാദരിച്ചെന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ വ​നി​ത​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഞാ​നെ​ങ്ങ​നെ പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് എ​ന്റെ കു​ടും​ബം ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​ത്? ’ എ​ന്ന അ​ടി​ക്കു​റി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് വ​നി​ത വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഡി​യോ​യി​ൽ ഒ​മാ​നി നോ​ട്ടു​ക​ളെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ക​യും നി​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച വി​ഡി​യോ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഡി​​യോ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കേ​സ് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റ്, പി​ഴ, നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ എ​ന്നീ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​രെ സം​ഭ​വി​ക്കാ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Foreign woman arrested for disrespecting Omani riyal
