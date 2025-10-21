Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ;...
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:26 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ; കൃ​ഷി സ്മാ​ർ​ട്ടാ​ണ്

    text_fields
    bookmark_border
    നൂ​ത​ന കൃ​ഷി രീ​തി​ക​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്
    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ; കൃ​ഷി സ്മാ​ർ​ട്ടാ​ണ്
    cancel
    camera_alt

    ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൃ​ഷി​ക്ക് മ​രു​ന്ന് ത​ളി​ക്കു​ന്നു 

    മ​സ്ക​ത്ത്: സം​ര​ക്ഷി​ത കൃ​ഷി, സ്മാ​ർ​ട്ട് ജ​ല​സേ​ച​നം, ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക കാ​ർ​ഷി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​​മേ​റു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ അ​ടു​ത്തി​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് കൃ​ഷി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ധു​നീ​ക​രി​ക്കാ​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് നൂ​ത​ന കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    നൂ​ത​ന കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ള ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫാ​മി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​വ്‌​സ്റ്റോ​ക്ക് റി​സ​ർ​ച്ചി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് മേ​ധാ​വി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ബ​ദ്രി​യ സെ​യ്ഫ് അ​ൽ ഹു​സ്‌​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച്, ഒ​മാ​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ആ​ധു​നി​ക കാ​ർ​ഷി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ജീ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും ഫ​ല​ജു​ക​ളി​ലെ (പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ജ​ല​സേ​ച​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ) ജ​ല​വി​ത​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും ഇ​തി​നു​ള്ള ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണ്ണി​ല്ലാ​ത്ത കൃ​ഷി (ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക്സ്), സം​യോ​ജി​ത അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച​ർ-​അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ (അ​ക്വാ​പോ​ണി​ക്സ്), ജ​ല​സേ​ച​ന ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളും അ​ള​വു​ക​ളും നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​ന​വും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പ്രി​സി​ഷ​ൻ ഫാ​മി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി നൂ​ത​ന കാ​ർ​ഷി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ണ്ണി​ലെ ഈ​ർ​പ്പം സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, കീ​ട​നി​യ​ന്ത്ര​ണം, തെ​ങ്ങ് പ​രാ​ഗ​ണം, വി​ള നി​രീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഡ്രോ​ണു​ക​ളും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, കൃ​ഷി​ക്കും ഹ​രി​ത​ഗൃ​ഹ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഊ​ർ​ജം പ​ക​രാ​ൻ സൗ​രോ​ർ​ജം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ർ​ഷി​ക, ക​ന്നു​കാ​ലി ഗ​വേ​ഷ​ണ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഷി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ ഹോ​സ്‌​നി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഡ്രോ​ൺ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, മ​ണ്ണി​ല്ലാ​ത്ത കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പൈ​ല​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ് പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും കാ​ർ​ഷി​ക​സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​ണെ​ന്നും സ്മാ​ർ​ട്ട് കൃ​ഷി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ന​ല്ല ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ, പ​രി​ശീ​ല​ന​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഫീ​ൽ​ഡ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsfood securitygulfsmartagriculture
    Similar News
    Next Story
    X