ലുലുവിൽ രുചിമേളം; 'വേൾഡ് ഫുഡ് 2026' രണ്ടാം സീസണിന് തുടക്കം

ലുലുവിൽ രുചിമേളം; 'വേൾഡ് ഫുഡ് 2026' രണ്ടാം സീസണിന് തുടക്കംtext_fields
മസ്കത്ത്: ആഗോള പാചകരീതികളെയും രുചികളെയും ആഘോഷമാക്കുന്ന 'വേൾഡ് ഫുഡ് 2026'-ന്റെ രണ്ടാം സീസണിന് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ തുടക്കമായി. നവംബർ മൂന്നുവരെ നീളുന്ന പരിപാടിയിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര രുചികളുടെയും പാചക പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും വിപുലമായ പ്രദർശനമാണ് ഒരുക്കുന്നത്.
ഷെറാട്ടൺ ഒമാനിലെ ഷെഫ് മസൂമ അൽ ബലൂഷി, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും ലുലു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ഒമാനി ഷെഫുകളിൽ ഒരാളായാണ് മസൂമ അറിയപ്പെടുന്നത്.
'വേൾഡ് ഫുഡ്' സീസൺ 2-ൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായ നിരവധി പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയതായി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 'സൂപ്പർ ഷെഫ്' മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനും അവസരമുണ്ട്. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് ഈ പാചക മത്സരം അരങ്ങേറുക.
തത്സമയ പാചക പ്രദർശനങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ രുചിച്ചുനോക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, സംവേദനാത്മകമായ ഭക്ഷണ പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സന്ദർശകർക്ക് മികച്ചൊരു പാചകാനുഭവം ഇവിടെ ലഭിക്കും.
വിവിധതരം രുചികളെ ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം, വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഓഫറുകളും പ്രൊമോഷനുകളും ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 500-ലധികം ഇനം ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ മികച്ച ഓഫറുകളും, കൂടാതെ അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളിലും ഗൃഹോപകരണങ്ങളിലും പ്രത്യേക ഡീലുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുത്ത ലുലു ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ സജീവമായ സംഗീതം, ലഘു വിനോദങ്ങൾ, രസകരമായ ഗെയിമുകൾ, മറ്റ് ആകർഷകമായ പരിപാടികൾ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതൊരു വെറും രുചികളുടെ പ്രദർശനം മാത്രമല്ല; ഭക്ഷണമെന്ന സാർവത്രിക ഭാഷയിലൂടെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ആഗോള വേദിയാണെന്ന് ലുലു ഒമാൻ ഡയറക്ടർ ഷബീർ കെ.എ. പറഞ്ഞു.
'വേൾഡ് ഫുഡ് സീസൺ 2' ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 26 വരെ ലുലുവിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും 'ക്രേസി ഡീൽസ്' എന്ന പ്രത്യേക പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഫാഷൻ ഉൽപന്നങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, ലേഡീസ് ബാഗുകൾ, ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ്, ലഗേജ് എന്നിവക്ക് 20 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്ന 'സെയിൽ' ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ്. ഈ പ്രൊമോഷൻ കാലയളവിൽ 'ഹാപ്പിനെസ്' അംഗങ്ങൾക്ക് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും.